Bove tratta la risoluzione con la Roma: piace al Watford in Championship

Edoardo Bove vicino al ritorno in campo: piace al Watford in Championship inglese

Edoardo Bove è pronto a voltare pagina e a rimettersi in gioco dopo il brutto spavento della scorsa stagione. Il centrocampista è infatti vicino alla risoluzione del contratto con la Roma, un passaggio che potrebbe diventare ufficiale nel weekend.

Una volta chiusa definitivamente la sua esperienza in giallorosso, il 23enne potrà firmare con un nuovo club all’estero. Per lui si aprirebbe così la possibilità di tornare in campo dopo oltre un anno di stop, dando inizio a una nuova fase della carriera.

Tra le squadre che hanno manifestato interesse, nelle ultime ore è spuntato con forza il nome del Watford in Championship. Secondo il regolamento italiano, infatti, il classe 2002 non può giocare in Serie A o B a causa di un defibrillatore sottocutaneo installato dopo il malore.

All’interno della dirigenza del club inglese c’è Valon Behrami, ex Fiorentina come Bove, con un lungo passato anche in Serie A con Lazio, Genoa, Verona, Napoli e Udinese. Proprio Behrami si è espresso pubblicamente sull’ipotesi di un arrivo del centrocampista romano, definendolo “un giocatore fantastico, che potrebbe giocare in qualsiasi squadra della Premier League. È di prima categoria e per noi potrebbe essere un sogno averlo“.

Bove sta valutando con attenzione questa possibilità. La sua carriera calcistica, dunque, potrebbe ricominciare dall’Inghilterra, con la Championship come nuovo palcoscenico per rilanciarsi definitivamente. Si tratterebbe indubbiamente di un’operazione importante per gli Hornets.