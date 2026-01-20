Bove torna a giocare: firmato il contratto col Watford
Edoardo Bove torna in campo: manca solo l’ufficialità
Edoardo Bove torna a giocare, ormai manca solo l’annuncio ufficiale.
Il centrocampista classe 2002, dopo aver risolto nei giorni scorsi il contratto che ancora lo legava alla Roma, ha firmato il suo nuovo contratto col Watford.
Ripartirà quindi dall’Inghilterra, con una squadra di Championship che sta lottando per il ritorno in Premier League.
Sarà il suo ritorno in campo dopo l’ultima partita del 1° dicembre 2024, quel Fiorentina-Inter in cui si è temuto il peggio dopo il malore accusato nel primo tempo.