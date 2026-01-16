Roma, nelle prossime ore si completerà l’iter per la risoluzione del contratto di Bove
Nelle prossime ore si completerà l’iter per la risoluzione del contratto di Bove con la Roma: poi lo aspetterà il Watford.
Nella giornata di domani, sabato 17 gennaio, dovrebbe completarsi l’iter per la risoluzione del contratto di Edoardo Bove con la Roma.
Il centrocampista, dopo il brutto spavento della scorsa stagione, è pronto a tornare in campo in un campionato estero: lo aspetta il Watford in Championship. Chiuso definitivamente il capitolo giallorosso potrà quindi accordarsi con il club inglese.
Secondo il regolamento italiano, infatti, il classe 2002 non può giocare in Serie A o B a causa di un defibrillatore sottocutaneo installato dopo il malore.
Dopo un anno di stop Bove potrebbe ricominciare quindi dall’Inghilterra, con la Championship come nuovo palcoscenico per rilanciarsi definitivamente.