Nuovi accertamenti cardiologici per Bove: il comunicato

Il centrocampista della Fiorentina si è sottoposto a nuovi accertamenti cardiologici ad Ancona nella giornata di giovedì 20 marzo

Sono passati 110 giorni da quell’1 dicembre, giorno in cui la vita di Edoardo Bove è stata stravolta.

Fiorentina-Inter, partita valida per le zone alte della classifica. Al 16′ il centrocampista ex Roma si accascia per un malore, venendo soccorso subito dai compagni e dall’ambulanza che lo porta in ospedale, dove si scopre che ha avuto un arresto cardiaco dovuto a torsione di punta.

Da quella sera il classe 2002 non è più potuto scendere in campo, per preservare sé stesso e per rispettare il regolamento della FIGC, che non permette agli atleti con un defibrillatore impiantato di svolgere attività agonistica.

Nelle prossime settimane se ne saprà però qualcosa in più sul suo futuro, e anche in merito a questo il calciatore della Fiorentina ha svolto ieri – giovedì 20 marzo – ad Ancona degli accertamenti cardiologici approfonditi.

Bove (IMAGO)

Il comunicato dell’ospedale

Come comunicato direttamente dall’azienda ospedaliera in cui si è recato: “Nella giornata del 20 Marzo u.s. il calciatore Edoardo Bove è stato sottoposto ad accertamenti cardiologici approfonditi di tipo elettrofisiologico nella Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’AOUM diretta dal Prof. Antonio Dello Russo, con la supervisione del Prof. Paolo Zeppilli consulente del giocatore“.

Nei prossimi giorni arriveranno i risultati di questi accertamenti, che renderanno chiare le prossime mosse per Bove sia a livello privato che sportivo.