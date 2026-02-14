Bove torna in campo: esordio con il Watford in Championship
A distanza di più di due anni il centrocampista italiano è tornato in campo: ecco l’esordio con gli Hornets.
L’immagine che arriva dallo stadio Deepdale di Preston è una delle migliori che ci possa essere. All’86’ del match di Championship tra Preston e Watford Edoardo Bove fa il suo esordio con la maglia degli Hornets.
Si apre così a tutti gli effetti un nuovo capitolo tra centrocampista italiano e il calcio, interrotto durante Fiorentina-Inter il primo di dicembre del 2024.
Adesso Bove dovrà ritrovare condizione e minutaggio, ma l’ingresso in campo nel pomeriggio odierno testimonia una progressiva ripresa che sta proseguendo nel migliore dei modi.
Di sicuro una bellissima notizia per il calcio italiano che rivede così l’ex Roma giocare a calcio nel quale per cui ha firmato qualche settimana fa.