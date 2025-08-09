Bournemouth, fatta per Zabarnyi al PSG. Terza cessione illustre per il club inglese
Il Bournemouth si prepara a salutare Zabarnyi: gli inglesi sono pronti ad accettare l’offerta da 63 milioni+3 di bonus da parte del PSG
Il Bournemouth si prepara a salutare Ilya Zabarnyi. Il club inglese ha deciso di accettare l’offerta da 63 milioni + 3 di bonus da parte del PSG. Settimana prossima il difensore ucraino sarà autorizzato a volare verso Parigi.
Si chiude dopo tre stagioni l’avventura in Premier League del classe 2002, che con le Cherries ha totalizzato 86 presenze tra tutte le competizioni, arricchendo il proprio bottino personale con un gol e un assist.
Arrivato dalla Dynamo Kiev nel gennaio 2023, Zabarnyi è diventato con il tempo sempre più importante per il club rossonero, contribuendo al nono posto raggiunto nella scorsa Premier League.
Il sostituto per il Bournemouth sarà Bafode Diakité, classe 2001 di proprietà del Lille. Il club inglese conta di chiudere per il suo arrivo nelle prossime ore, per un affare intorno ai 35 milioni di euro.
Un’altra cessione illustre per il Bournemouth
Il mercato estivo del Bournemouth dà ulteriore valore al grande lavoro del società rossonera e di Tiago Pinto, direttore sportivo passato anche per la Roma. Dopo la cessione di Kerkez al Liverpool e Huijsen al Real Madrid, si tratta della terza cessione illustre per il club inglese.
In totale, le Cherries hanno incassato oltre 160 milioni di euro. Un traguardo incredibile, considerando che il ritorno in Premier League risale soltanto a tre anni fa.