Concorrenza alla Lazio per Fabbian e Toth: c’è il Bournemouth

Oltre alla Lazio anche il Bournemouth su Fabbian e Toth.

Anche il Bournemouth pensa a come rinforzare la rosa in questa sessione di calciomercato. Il club sta cercando un centrocampista centrale e si valutano Giovanni Fabbian e Alex Toth.

I giocatori di Ferencvaros e Bologna si aggiungono così alla lista di altri profili su cui sta puntando gli occhi il club.

Si inserisce quindi la concorrenza del Bournemouth alla Lazio che sta seguendo da tempo entrambi i calciatori, come vi abbiamo raccontato. La proposta della Lazio per il classe del 2005 è di circa 10 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta del club ungherese è di 12+bonus.

I biancocelesti, molto attivi sul mercato, infatti vogliono regalare a Sarri un altro centrocampista dopo l’addio di Guendouzi che è passato al Fenerbache. La Lazio non si ferma più e infatti a Roma sono arrivati anche due nuovi giocatori: Ratkov e Taylor.