Bournemouth, si lavora sulle uscite: possibili cessioni per Billing e Traorè

Il Bournemouth lavora sul mercato in uscita: possibili cessioni per Billing e Traorè.

Gli ultimi giorni di mercato possono riservare novità in casa Bournemouth, con due ex giocatori di Serie A pronti a salutare il club inglese.

Lo Sheffield United e l’Ipswich Town stanno monitorando la situazione di Philip Billing, centrocampista danese già visto in Italia con la maglia del Napoli. La richiesta iniziale dei Cherries per il giocatore si aggira attorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali. Anche il Copenhagen ha manifestato interesse per il centrocampista.

Sempre in uscita potrebbe esserci Hamed Traorè, centrocampista offensivo ivoriano protagonista la scorsa stagione in Ligue 1 con l’Auxerre, dove ha messo a referto 10 gol e 2 assist.

Il club inglese non ha escluso la possibilità di cedere l’attaccante, valutando le proposte che arriveranno in questi ultimi giorni di trattative.