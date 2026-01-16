Bournemouth, fatta per l’arrivo di Alex Toth: operazione da 12 milioni di euro più 3 di bonus

Fatta per l’arrivo di Toth al Bournemouth: accordo da 12 milioni di euro più 3 di bonus.

È fatta per l’arrivo di Alex Toth al Bournemouth. Come avevamo raccontato negli scorsi giorni il club inglese ha superato la concorrenza della Lazio.

L’operazione che porterà il classe 2005 a Bournemouth si basa su un accordo di 12 milioni di euro di base più 3 milioni di bonus.

Le Cherries si preparano quindi ad accogliere il centrocampista ungherese che ha collezionato 25 presenze complessive in questa prima parte di stagione con il Ferencvaros, segnando due gol e servendo 5 assist.