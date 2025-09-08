Parma, ufficiale il passaggio di Balogh al Kocaelispor Kulübü
Botond Balogh lascia il Parma: è ufficiale
Come raccontato nei giorni scorsi, le strade tra il Parma e Botond Balogh si sarebbero temporaneamente separate.
Il calciatore ungherese infatti era vicino al passaggio in prestito al Kocaelispor Kulübü, e ora è arrivata l’ufficialità da parte del Parma.
Come si legge nel comunicato del club gialloblù infatti, il “Parma Calcio annuncia che Botond Balogh è stato ceduto a titolo temporaneo al Kocaelispor Kulübü”.