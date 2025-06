Il club brasiliano del Botafogo ha deciso di esonerare il proprio allenatore, Renato Paiva: gli aggiornamenti

Renato Paiva non è più l’allenatore del Botafogo. È questa la decisione presa dal club brasiliano nella serata di domenica 29 giugno.

Dopo la vittoria nel Mondiale per Club contro il Paris Saint-Germain, la squadra è arrivata fino agli ottavi di finale della competizione.

Match perso poi ai supplementari contro il Palmeiras, che è costato l’eliminazione al Botafogo.

Nella giornata di lunedì 30 giugno è arrivato il comunicato ufficiale della società con cui ha diffuso la decisione di separarsi con il proprio allenatore.

Botafogo, Renato Paiva non è più l’allenatore del club

Dopo 23 partite con il club, il portoghese Renato Paiva non è più l’allenatore del Botafogo. Questo il comunicato diffuso dalla società sui propri canali: “Il Botafogo comunica che Renato Paiva non è più l’allenatore della prima squadra. La decisione è stata comunicata al professionista domenica 29 giugno sera. Il Club ringrazia Paiva e i suoi collaboratori per il contributo fornito negli ultimi mesi, in particolare per la storica vittoria contro il Paris Saint-Germain nel Mondiale per Club e per la qualificazione agli ottavi di finale di Libertadores e Coppa del Brasile“.

Inoltre, si apprende che il club è già alla ricerca di un sostituto: “John Textor e il consiglio di amministrazione del Dipartimento di calcio sono alla ricerca di un nuovo allenatore che accetti la sfida di proseguire il cammino verso i titoli, lottando per due campionati Libertadores e brasiliano e per l’inedito titolo della Copa do Brasil“.