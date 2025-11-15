Bosnia-Romania, Dragus espulso due minuti dopo l’ingresso in campo
È durata poco meno di due minuti la partita di Dragus in Bosnia-Erzegovina-Romania: il classe ’99 è stato espulso dopo due minuti in campo
A volte la tensione può fare brutti scherzi, tanto più in una partita che può valere l’accesso ai Mondiali o quasi.
Chiedere a Denis Dragus, attaccante classe ’99 che è stato espulso in Bosnia-Erzegovina-Romania appena due minuti dopo l’ingresso in campo.
Il giocatore dell’Eyupsporè subentrato a Birligea al 66′, quando il risultato era sull’1-1, ed è stato espulso dopo neanche due minuti per un brutto e pericoloso intervento sul difensore bosniaco Katic.
Il numero 7 rumeno è poi uscito dal campo incredulo, venendo inquadrato anche in lacrime all’interno del tunnel che porta agli spogliatoi.