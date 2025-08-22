Borussia M’Gladbach, è fatta per Giovanni Reyna: domani le visite mediche

Chiusa la trattativa per Giovanni Reyna al Borussia Mönchengladbach: le cifre

Dopo essere stato corteggiato anche dal Parma di Carlos Cuesta, Giovanni Reyna ha scelto. Come raccontato negli scorsi giorni, rimarrà in Bundesliga e giocherà con il Borussia Mönchengladbach.

BVB e Gladbach, infatti, hanno raggiunto un accordo sulla base di 3,5 milioni più bonus. Trattativa chiusa tra club e con il giocatore, che nella giornata di sabato 23 agosto sosterrà le visite mediche.

Centrocampista americano classe 2002, nella scorsa stagione ha raccolto 26 presenze, 6 gol e un assist con il Borussia Dortmund. Nel 2025/2025, invece, ha disputato anche suoi ultimi minuti con il BVB in DFB Pokal.