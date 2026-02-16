Borussia Dortmund, la probabile formazione contro l’Atalanta

Il Borussia Dortmund ospita l’Atalanta ai play-off di Champions League: le possibili scelte di Niko Kovač

I play-off di Champions League hanno messo di fronte al BVB l’Atalanta di Raffaele Palladino.

La gara si giocherà martedì 17 febbraio, al Signal Iduna Park di Dortmund a partire dalle ore 21:00.

La formazione tedesca ha già affrontato due squadre italiane nella League Phase: prima la Juventus (4-4), poi l’Inter nell’ultima giornata, gara terminata con una sconfitta per 0-2. I punti guadagnati nella prima fase del torneo sono 11, sufficienti per rientrare nelle prime 24 squadre.

Il Borussia Dortmund dovrebbe accogliere l’Atalanta con il classico 3-4-2-1: di seguito le possibili scelte di Niko Kovač.

La probabile formazione del BVB contro l’Atalanta

Tra i pali, Kobel va verso la nona titolarità in UCL, mentre in difesa dovrebbero esserci Ryerson, Anton e Bensebaini. Sulla fascia destra dovremmo vedere Yan Couto, mentre a sinistra Svensson. Completano il centrocampo Sabitzer e Nmecha, con Beier e Brandt sulla trequarti. Completa l’undici Guirassy, unica punta nella probabile formazione del BVB.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy Allenatore: Niko Kovač.

Dove guardare la partita in TV e in streaming

Borussia Dortmund-Atalanta si giocherà in Germania nella giornata di martedì 17 febbraio, alle ore 21:00.

La gara sarà visibile su Sky Sport Uno e NOW TV.