Il Borussia Dortmund controlla Nmecha dopo il post su Charlie Kirk

Il Borussia Dortmund ha deciso di controllare i social di Felix Nmecha dopo il post del centrocampista sul defunto Charlie Kirk

Felix Nmecha è sotto la lente d’ingrandimento del Borussia Dortmund. Come riportato dalla Bild, negli scorsi giorni il centrocampista tedesco aveva pubblicato un post sui social ricordando Charlie Kirk, il politico statunitense ucciso lo scorso 10 settembre durante un comizio alla Utah Valley University.

Sui suoi social, Nmecha ha pubblicato un post scrivendo: “Che il Signore conforti la famiglia Kirk in questo momento difficile. Gesù è la vera via verso la pace e l’amore“.

L’azione del centrocampista ha suscitato polemiche e il Borussia Dortmund ha deciso di intervenire sulla questione. In caso di post su temi extra-calcistici, Nmecha dovrà ricevere l’approvazione del club tedesco prima di pubblicare il contenuto.

Il Dortmund ha sottolineato di sostenere al 100% la libertà di espressione dei suoi calciatori. Felix Nmecha, intanto, ha risposto così a chi lo ha criticato: “La mia intenzione era solo quella di esprimere cordoglio a una famiglia colpita da un crimine orribile. Non condivido molte delle idee di Kirk, ma al di là della politica resta il fatto che un uomo è stato assassinato davanti alla moglie e ai figli. Credo che la compassione non debba mai essere condannata“.