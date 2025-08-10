Le formazioni ufficiali schierate per l’amichevole tra Borussia Dortmund e Juventus.

Ultimo test prima del ritorno in Italia per la Juventus che sfiderà il Borussia Dortmund al Westfalenstadion. L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 di oggi, domenica 10 agosto.

I bianconeri così concludono il proprio ritiro a Herzogenaurach che era iniziato lo scorso 2 agosto con l’arrivo in Germania.

Al rientro a Torino continueranno poi gli allenamenti alla Continassa per preparare le prime partite stagionali. Nel frattempo il 13 agosto ci sarà la tradizionale amichevole “in famiglia” all’Allianz Stadium tra la Prima squadra e la Juventus Next Gen.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali per l’amichevole tra il Dortmund e la Juventus. Quella di oggi sarà poi anche l’ultima partita di Mats Hummels nel calcio giocato. L’ex Roma è stato infatti inserito nell’11 titolare del Dortmund e saluterà così il mondo del calcio.

Borussia Dortmund-Juventus, le formazioni ufficiali

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Anton, Hummels, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, GroB, Sabitzer, Svensson, Guirassy, Adeyemi. Allenatore: Kovac;

A disposizione: Couto, Ozcan, Nmecha, Brandt, Beier, Sule, Haller, Drewes, Ostrzinski, Mayer, Campbell, Mane, Inacio, Albert, Kabar, Diallo, Azhil, Benkara, Kaba, Luhrs, Gobel, Degener, Boyamba, Huning.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario,Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor;

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Fuscaldo, Gatti, Vlahovic, Gonzalez, Arthur, McKennie, Adzic, Kostic, Miretti, Rugani, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal, Djalo, Rouhi, Gil Puche, Pietrelli.

Dove vedere la partita

Oggi, 10 agosto alle ore 17:30, andrà in scena l’amichevole tra Borussia Dortmund e Juventus. La sfida sarà visibile gratuitamente in diretta TV sul Nove e, previa abbonamento, in live streaming sull’app DAZN.