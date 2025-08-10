Borussia Dortmund-Juventus, la probabile formazione bianconera

Alle ore 17.30 di oggi, 10 agosto, la Juventus sfiderà il Borussia Dortmund in Germania. Ecco le probabili formazioni

Al Westfalenstadion la Juventus affronta il Borussia Dortmund. Oggi, 10 agosto alle ore 17.30, i bianconeri sfideranno il club tedesco prima di lasciare la Germania.

La Juve, infatti, ha terminato la settimana di ritiro a Herzogenaurach. In Germania, i ragazzi di Igor Tudor hanno lavorato dallo scorso 2 agosto per preparare al meglio la nuova stagione.

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor ha alzato l’asticella. L’allenatore ha messo in chiaro gli obiettivi della stagione juventina. I bianconeri punteranno almeno al secondo posto. Il gradino più basso del podio e il deludente quarto posto della scorsa stagione saranno considerate due sconfitte.

Il test contro il Borussia Dortmund segue l’amichevole dello scorso 2 agosto contro la Reggiana, terminata 2-2. Il prossimo 13 agosto, la Juve scenderà in campo all’Allianz Stadium nella sfida “in famiglia” contro la Next Gen.

Juventus, la probabile formazione

La Juve si prepara a lasciare la Germania, non prima di aver sfidato il Borussia Dortmund. Contro la formazione tedesca non ci sarà Nico Gonzalez, alle prese con un fastidio muscolare. In porta dovrebbe esserci Di Gregorio. Bremer dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, pronto per riprendersi la “sua” Juventus.

Al fianco del brasiliano ci saranno Federico Gatti e Pierre Kalulu. Nel centrocampo a 4 i mediani dovrebbero essere Locatelli e Thuram. Sulle fasce c’è spazio per il nuovo acquisto Joao Mario e Andrea Cambiaso. Sulla trequarti dovrebbero giocare Conceiçao e Kenan Yildiz, in attacco ci sarà Jonathan David.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario, Cambiaso, Conceiçao, Yildiz, David; all. Igor Tudor

Dove vedere la partita

Oggi, 10 agosto alle ore 17:30, andrà in scena l’amichevole tra Borussia Dortmund e Juventus. La sfida sarà visibile gratis in diretta TV sul Nove e, previa abbonamento, in live streaming sull’app DAZN.