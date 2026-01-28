Borussia Dortmund e Inter si affrontano nell’ultima giornata del girone unico di Champions League: le formazioni ufficiali scelte da Kovac e Chivu

Nell’ultima giornata della Phase League di Champions, l’Inter è atteso a Dortmund per provare a strappare il pass diretto per gli ottavi di finale, ed evitare il doppio impegno playoff.

Il Dortmund d’altro canto, reduce dalla vittoria in campionato sul campo dell’Union Berlino, proverà a dare del filo da torcere ai nerazzurri per rientrare nelle prime otto.

La squadra di Chivu ha dimostrato un’ottima reazione dopo la sconfitta di San Siro contro l’Arsenal per 1-3, battendo il Pisa in rimonta per 6-2.

In attesa del fischio d’inizio, leggiamo le scelte ufficiali di Niko Kovac e Cristian Chivu.

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund e Inter

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mane; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Beier, Silva; Guirassy. Allenatore: Niko Kovac.

A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Couto, Brandt, Chukwuemeka, Adeyemi.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Acerbi; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, M.Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Lautaro Martinez, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Darmian, Cocchi, Bovo, Esposito, Bastoni

Cristian Chivu (IMAGO)

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e in streaming

La partita tra Borussia Dortmund e Inter, in programma questa sera alle ore 21 al Signal Iduna Park e valida per l’8ª giornata della League Phase di Champions League, sarà visibile su Sky Sport e Nowtv.