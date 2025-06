Borussia Dortmund, anche Samuele Inácio tra i convocati per il Mondiale per Club

Samuele Inacio (Imago)

Samuele Inácio, talentino italiano classe 2008, parteciperà al Mondiale per Club negli USA con il Borussia Dortmund

Un’estate da sogno per Samuele Inácio, attaccante classe 2008 in forza al Borussia Dortmund e figlio di Piá, ex calciatore di Napoli, Atalanta e Lecce tra le altre.

Mesi ricchi di impegni ma anche di assoluta soddisfazione per il 17enne, che passo dopo passo sta raggiungendo tappe molto importanti per la propria carriera.

Fino a qualche settimana fa, infatti, il giovane bergamasco ha stupito e non poco all’Europeo U17, segnando 5 gol in 4 partite con la maglia Azzurra e vincendo anche il titolo di capocannoniere della competizione.

Prestazioni che hanno convinto e non poco Niko Kovac, il quale ha deciso di aggregarlo al ritiro di preparazione in vista del Mondiale per Club del Borussia Dortmund. E ora, dopo qualche allenamento “tra i grandi”, per Inácio è arrivata la convocazione per gli Stati Uniti.

Borussia Dortmund, Inácio convocato per il Mondiale per Club

Con il numero 40 sulle spalle, tra Guirassy, Sabitzer, Adeyemi e il neo arrivato Bellingham figura anche il giovanissimo Inácio nella lista dei calciatori che partiranno per gli Stati Uniti.

Un’emozione unica per il ragazzo, pronto a sfruttare l’opportunità concessagli da mister Kovac. Il futuro è suo, ora si fa sul serio.

Samuele Inacio, attaccante Nazionale under 17 (imago)

I convocati del Borussia Dortmund

Sono 28 i convocati del Borussia Dortmund per il torneo che si disputerà negli Stati Uniti, tra i quali figura un altro azzurro: Filippo Mane.

Portieri: Kobel, Ostrzinski, Meyer;

Difensori: Couto, Anton, Bensebaini, Svensson, Sule, Ryerson, Mane, Coulibaly, Benkara;

Centrocampisti: Reyna, Nmecha, Brandt, Gross, Duranville, Chukwuemeka, Sabitzer, Albert, Azhil, Bellingham;

Attaccanti: Guirassy, Beier, Adeyemi, Campbell, Inacio, Gittens.