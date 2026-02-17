Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali dell’andata dei playoff di Champions League tra il Borussia Dortmund di Kovac e l’Atalanta di Palladino

Meno di un’ora al fischio d’inizio della gara di Champions League tra il Borussia Dortmund di Kovac e l’Atalanta di Raffaele Palladino.

I nerazzurri arrivano alla gara dopo la vittoria all’Olimpico contro la Lazio per 2-0 grazie ai gol di Ederson e Zalewski.

Più in generale nelle ultime 4 tra campionato e Coppa Italia gli uomini di Palladino hanno rimediato 3 vittorie e 1 pareggio.

Nelle formazioni ufficiali qualche cambio nell’Atalanta di Raffaele Palladino rispetto alla gara contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Atalanta

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, F. Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy Allenatore: Kovac.

A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Yan Couto, Ozcan, Chukwuemeka, Sabitzer, Fabio Silva, Adeyemi, Inacio, Kabar, Krevsun, Benkara.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Bellanova, Scalvini, Vavassori, Ahanor, Krstovic.

Dove guardare la partita in TV e in streaming

Borussia Dortmund-Atalanta si giocherà in Germania nella giornata di martedì 17 febbraio, alle ore 21:00.

La gara sarà visibile su Sky Sport Uno e NOW TV.