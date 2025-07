Sampdoria, Borini: “Sono arrivati gli apostoli della rovina e l’amore è stato danneggiato”

Fabio Borini, attraverso un post pubblicato sui suoi social, ha voluto parlare del suo momento e di quello vissuto dalla Sampdoria

“Ero sul volo che mi riportava a casa, a Manchester, quando ho scritto questa lettera” esordisce così Fabio Borini. L’ex attaccante del Milan (tra le altre) ha voluto fare chiarezza sul suo momento e quello che ha vissuto la ‘sua’ Sampdoria in queste settimane. “Dopo una storia d’amore durata due anni. Vi parlerò dal cuore. Vi parlerò di emozioni. Vi parlerò con la sensibilità ed eleganza che è sempre appartenuta alla Sampdoria”.

Borini parte dall’inizio. Dove tutto è iniziato. “È stata una storia nata con entusiasmo e con la ricerca di raggiungere un obiettivo solo: la promozione in Serie A. Abbiamo fallito. Io e la Sampdoria abbiamo passato momenti dove eravamo completamente in simbiosi, dove mi sentivo la vera estensione del popolo blucerchiato. Abbiamo vissuto di emozioni rare che mi hanno fatto capire che la maglia che indossavo era la pelle e il sangue di tutti quanti”.

L’attaccante manda un messaggi ai tifosi doriani. “Voi Doriani. Ho sentito vibrazioni che sono riuscito a condividere, per fortuna, solo con le persone vere. Quelle persone che fanno della Sampdoria la loro priorità di vita, e che all’interno sono diventate troppo rare. Gli apostoli della rovina sono arrivati e l’amore è stato danneggiato, influenzato, non era più corrisposto. L’amore è diventato tristemente a senso unico. Quando sono stato spedito in quel luogo oscuro ho veramente passeggiato tenendo per mano la depressione e in compagnia della rabbia. Ho condiviso le giornate con la frustrazione e la disperazione di voler tornare ad essere come Noi, io e la Sampdoria, eravamo prima Sono stato coraggioso, spregiudicato, autolesionista a scegliere di rimanere vicino a te, Sampdoria. Nei miei momenti più bui sono stato lì a battere e a battermi in solitudine, forse con troppo me stesso, ma ero contento di dare a Voi quello che realmente sono. Sempre”.

Borini conclude esponendo le sue sensazioni circa il futuro del club. “Non posso sapere cosa succederà alla Nostra Sampdoria, ma il mio desiderio, per chi ho amato e amerò, è che torni ad essere piena di quella persone che realmente mettono la Sampdoria prima della loro stessa vita. La Sampdoria merita i Doriani e queste mie gentili parole. La Sampdoria non è solo la maglia più bella del mondo, ma per come l’ho vissuta in questi due anni, la Sampdoria è una meraviglia del mondo”.