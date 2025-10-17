Fabio Borini torna in campo: l’ex Roma e Liverpool riparte dal Salford City. Ufficiale il trasferimento del classe ’91

Fabio Borini torna in campo: è ufficiale il trasferimento dell’attaccante classe ’91 al Salford City, club di Championship, la seconda divisione del calcio inglese. L’ex Roma e Milan era era svincolato dopo la fine dell’esperienza con la Sampdoria nello scorso giugno.

Per lui si tratta di un ritorno in Inghilterra, dopo le avventure con la maglie di Liverpool e Sunderland tra il 2012 e il 2018. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Il Salford City è lieto di dare il benvenuto al club con un contratto a breve termine all’ex attaccante di Premier League e Serie A Fabio Borini! Il 34enne è svincolato da quando ha lasciato la Sampdoria in estate e si è allenato con la prima squadra maschile nell’ultimo mese“.