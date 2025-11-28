Quando il calcio ritrova la sua essenza: il progetto “Old Boots”

Bonucci, Loria e Caputo guidano nel cuore di Torino un progetto che unisce amicizia, competizione e solidarietà.

“Old But Gold”. È questo il motto del nuovo progetto che ha per protagonisti Leonardo Bonucci, Simone Loria e Ciccio Caputo. Nel cuore di Torino prende vita un’iniziativa che fonde calcio, amicizia e solidarietà: gli “Old Boots”. Un gruppo di ex calciatori – “vecchi scarponi”, come amano definirsi – ma soprattutto amici, pronti a rimettersi gli scarpini per rivivere le emozioni del gioco più bello del mondo.

Nato da un’idea di Pietro Deideri, Marco Roscio e Luca Boffa, il progetto coinvolge volti noti del recente panorama calcistico italiano. Dalla Serie A ai campi della Lega Calcio a 8, anche Bonucci, Loria e l’ultimo arrivato Caputo hanno deciso di abbracciare l’iniziativa.

Alla base c’è la voglia di divertirsi, tornare a calcare il campo e, allo stesso tempo, sostenere l’ente no profit Live Charity, di cui Bonucci è testimonial. Dal 2008 la fondazione promuove infatti progetti solidali grazie alla donazione di maglie, scarpini e altri cimeli messi all’asta da calciatori e società sportive.

Calcio, divertimento, amicizia e beneficenza, dunque. Ma anche una buona dose di agonismo. Gli Old Boots partecipano infatti al campionato torinese della Lega Calcio a 8, che conta oltre 70 squadre suddivise tra Campionato Open e Over 35.

Lega Calcio a 8, un movimento in crescita che attira sempre più big

Nata sul finire degli anni ’90, la Lega Calcio a 8 è oggi la realtà di riferimento in Italia: presente in 10 regioni, riunisce più di 700 squadre e 15.000 giocatori. Tra le big figurano anche Inter, Lazio e Roma. Non sorprende quindi che il movimento attiri numerosi ex professionisti: oltre a Bonucci, Caputo e Loria, vi hanno preso parte negli anni anche Davide Moscardelli, Gaetano D’Agostino e Antonio Di Natale.

Bonucci, ex colonna della Juventus e oggi nello staff tecnico di Gennaro Gattuso in Nazionale, è il capitano dei “vecchi scarponi”, primi in classifica dopo sei giornate, a punteggio pieno. L’ultimo innesto è stato Francesco Caputo. Arrivato alla quinta giornata, l’ex Sassuolo ha lasciato subito il segno, conquistando il premio di MVP nella sua gara d’esordio, vinta 12-1 dagli Old Boots.

A ben vedere, il successo della Lega Calcio a 8 – e il motivo per cui attiri ex protagonisti della Serie A – risiede probabilmente nella sua leggerezza. Via il peso del professionismo, resta l’essenza del gioco: il divertimento puro, quello che si provava da bambini giocando con gli amici. Ed è questa, in fondo, l’anima del progetto Old Boots: rivivere il calcio nella sua forma più autentica e genuina.

A cura di Vincenzo Antonazzo