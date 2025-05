Bonucci: “Io, la Kings League e ora…”

L’intervista del calciatore dei Boomers Leonardo Bonucci ai microfoni di “Kings Corner”, format esclusivo di gianlucadimarzio.com

Dopo l’avventura in Turchia con la maglia del Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ha deciso di intraprendere un’altra strada della sua vita nel calcio: quella della Kings League.

L’ex difensore della Juventus, ora in KL con la maglia dei Boomers, ha recentemente partecipato a una partita molto importante poi vinta contro gli Stallions di Blur.

Match fondamentale per la qualificazione al Mondiale per Club che si terrà a Parigi.

Ai microfoni di “Kings Corner”, format esclusivo di gianlucadimarzio.com, lo stesso Bonucci si è raccontato: dagli anni in bianconero, al prossimo corso UEFA A.

Kings League, Bonucci si racconta a “Kings Corner”

L’ex difensore della Juventus ha iniziato percorrendo quello che è il suo attuale presente in Kings League: “Lo avevo detto al Mondiale che mi ero divertito e se ci fosse stata la possibilità mi sarei giocato un’altra chance. Fisicamente sto un po’ meglio rispetto a gennaio. Parigi? I miei impegni sono tanti e dovrò valutare. Ora inizia anche il corso di UEFA A, mi aspettano due mesi importanti”.

Ha poi aggiunto: “Qui c’è una bella atmosfera, sapevamo che giocando contro gli Stallions sarebbe andata così. I ragazzi però erano già belli carichi, hanno trasmesso grande entusiasmo. Siamo un bel gruppo: è questo che fa la differenza. Sono stati due giorni intensi per preparare la partita. Ci deve essere sempre il rispetto per l’avversario. Gli equilibri forse li ho un po’ spostati… (ride, ndr)”.

Tra passato e presente: Bonucci si racconta

Sul suo passato in Serie A, ha dichiarato: “Quando sono andato al Milan, si pensava che il club stesse costruendo qualcosa di grande e che il mio nome fosse la ciliegina sulla torta. Poi le cose non sono andate come previsto, però sono contento di essere tornato a casa e aver continuato a vincere con la Juventus”.

E sul suo possibile futuro: “Io in Francia al Mondiale? Sto bene, e questo è l’importante. Se ci sarà l’occasione lo prenderò in considerazione”.

A cura di Simone Pagliuca e Simone Bianchi