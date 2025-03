Bonucci: “Con l’Atalanta una figura di m***a, ha fatto male al cuore”

Le parole dell’ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci dopo la sconfitta contro l’Atalanta

La sconfitta per 0-4 contro l’Atalanta rimarrà senza dubbio nella storia della Juventus. L’ultima volta che i bianconeri avevano subito un risultato così in casa era il 1967, e fu il Torino a segnare 4 reti. È stata inoltre la prima volta che la Juventus ha subito più di tre gol all’Allianz Stadium.

Insomma, l’ultima giornata di Serie A sarà molto difficile da dimenticare per la squadra di Motta e per i tifosi bianconeri. Anche l’ex difensore Leonardo Bonucci, che ha vestito la maglia della Juventus per diverse stagioni, non ha esitato a esprimere il proprio disappunto.

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Bonucci ha parlato di una grande delusione, spiegando che non ricordava una situazione come quella della scorsa partita.

L’ex Juventus e Milan ha proseguito commentando il rendimento di Thiago Motta e le possibili soluzioni, passando anche per i punti da cui ripartire.

Bonucci: “Se vuoi vincere subito, prendi Conte a giugno”

Bonucci ha esordito così: “Con l’Atalanta abbiamo fatto una figura di m***a, mi ha fatto male al cuore. Non credo sia mai successa una cosa simile, una brutta scena che mi ha riportato ai tempi del Covid. Le emozioni dei tifosi vanno rispettate, lo Stadium delle ultime partite mette pressione a chi ha poca esperienza e leadership. Mi auguro che torni a essere l’elemento in più che ha caratterizzato tante vittorie“.

Ha proseguito parlando della situazione in panchina. “Dipende da quali sono gli obiettivi della società, che in estate ha investito su alcuni giocatori ma anche su giovani che ha valorizzato: se vuoi vincere subito, a giugno cambi e prendi Conte, sennò dai tempo a Motta e Giuntoli di creare le basi per tornare vincenti. Thiago Motta deve imparare che allenare la Juve è un mondo a parte, dire che si è tristi e dispiaciuti non basta“.

“Yildiz si può vendere a 70-80 milioni”

L’ex bianconero ha concluso parlando anche di mercato, concentrandosi in particolare su Kenan Yildiz. “Yildiz ha giocato molte più partite che con Allegri e ora lo puoi vendere a 70-80 milioni, hai valorizzato Thuram e Di Gregorio sta facendo bene: qualcosa da salvare c’è“.

“Kenan me lo ricordo nel 2022, quando facemmo una partita con l’Under 19: quando aveva la palla veniva a puntare me e Danilo senza paura. Vale quei soldi perché per la sua età ha dimostrato di avere colpi importanti“.