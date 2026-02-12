Italia, Bonucci: “Sarà un girone difficile, ma vogliamo andare più avanti possibile”

Le parole di Leonardo Bonucci a margine del sorteggio di Nations League

In occasione del sorteggio di Nations League, Leonardo Bonucci, collaboratore tecnico della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

L’ex difensore, tra le altre, di Milan e Juventus ha spiegato: “Sarà un girone sicuramente difficile, contro 3 grandi Nazionali”.

Ha poi continuato: “Sono partite eccitanti, sono tre delle migliori al mondo, piene di talento e saranno delle grandi sfide. Abbiamo l’obiettivo di arrivare più lontani possibile”.

Ricordiamo che l’Italia è stata sorteggiata nel gruppo A. Ad affrontare gli azzurri saranno Francia, Belgio e Turchia.