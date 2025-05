L’ex difensore di Juve e Nazionale ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 direttamente dal circuito di Imola

Leonardo Bonucci torna a parlare e non è mai banale. L’ex difensore azzurro è intervenuto dal Paddock di Imola, luogo in cui si terrà il Gran Premio questo weekend di Formula 1.

Tra passato, presente e futuro, Bonucci ha le idee chiare: “L’idea è quella di iniziare ad allenare il prima possibile, sto studiando. L’idea è quella di allenare un grande club, ma si passa da step per step. Le responsabilità saranno ovviamente diverse rispetto a quando ero giocatore”

L’ex difensore, poi, ha aggiunto: “Ritorno alla Juventus? L’obiettivo è quello di procedere step by step, un giorno il sogno sarebbe quello di allenare la Juventus o la Nazionale. Si punta sempre al massimo no? Tutti lo sanno: sono sempre stato juventino e per me quella è la massima aspirazione.

Ora, però, pensa a questo: “Oggi mi godo il percorso intrapreso con la Nazionale Under 20 e poi vediamo il futuro cosa mi riserva”