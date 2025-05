Bonucci torna in campo: arriva l’esordio in Kings League con i Boomers di Fedez

Esordio con i Boomers ai quarti di finale playoff di Kings League per Leonardo Bonucci.

Dopo aver raccontato la trattativa nei giorni scorsi, ora è arrivato anche l’esordio in Kings League Lottomatica.sport Italy di Leonardo Bonucci.

L’ex Juventus e Milan è sceso in campo nel corso della caratteristica escalado iniziale. Maglia nera e 19 sulle spalle ma niente fascia da capitano, rimasta al braccio di Sberna (che ha però ceduto il numero al suo idolo e nuovo compagno di reparto).

Il debutto arriva in una partita delicatissima della stagione, contro gli Stallions di Blur: chi vince si qualifica al Mondiale per Club di inizio giugno a Parigi.

L’avversario è tra i più temuti e più tifati di tutta la lega. Dopo una buona prestazione al Mondiale di inizio gennaio con l’Italia, ora il difensore è chiamato a una gran prestazione per dimostrare di essere ancora in forma dopo il ritiro dal calcio giocato a fine stagione 2023/2024.

Kings League, ecco l’esordio di Bonucci con i Boomers

Ricercato per tutta la stagione dopo il Mondiale per Nazioni giocato in Italia a gennaio, è servito l’intervento di Fedez per portare l’amico Bonucci nella Lega Italiana. E proprio nel momento più importante della stagione, in una gara che vale l’accesso al Mondiale (questa volta per club) in programma a Parigi a giugno.

Un grande giocatore per un momento determinante, quindi per i Boomers, che contro gli Stallions proveranno a unirsi ai Trm di Caputo come tra le migliori squadre italiane di questo primo split.