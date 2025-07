Inter, Bonny è in sede per la firma | VIDEO

Il nuovo attaccante dell’Inter Yoan Bonny è arrivato in sede per firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro per quattro anni

È il giorno della firma di Yoan Bonny con l’Inter. L’attaccante è arrivato a Milano nei giorni scorsi, pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia nerazzurra.

Il classe 2003 è arrivato in sede per firmare il nuovo contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi quattro anni, e poi arriverà l’annuncio ufficiale del club.

Bonny si è trasferito all’Inter per 23 milioni di euro più bonus, mentre il giocatore guadagnerà due milioni all’anno.

Si tratta del terzo acquisto della sessione estiva dei nerazzurri, arrivato dopo Luis Henrique e Sucic. Bonny, inoltre, conosce bene Chivu, che lo ha allenato nei mesi scorsi a Parma.

Inter, l’arrivo di Bonny in sede

L’attaccante, come anticipato, è nella sede dell’Inter per firmare il contratto con i nerazzurri. Di seguito le immagini del suo arrivo.

