Werder Brema, Boniface: “Milan? Hanno deciso loro di non andare avanti”

Le parole di Victor Boniface nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del Werder Brema

Dopo il mancato trasferimento in Italia al Milan, Victor Boniface la prossima stagione giocherà ancora in Bundesliga ma con la maglia del Werder Brema.

“La Bundesliga l’ho sempre amata e volevo restare in Germania, quindi è stato facile dire sì“: ha detto il centravanti nigeriano sul passaggio ai biancoverdi.

Il classe 2000, poi, si è anche soffermato sulla sua forma fisica: “Se non fossi al 100%, sarei in ospedale e non potrei parlare qui oggi”

Nel corso della presentazione Boniface ha parlato anche del mancato trasferimento al Milan e della scelta del numero 44.

Boniface: “Non dipendeva da me”

Sul mancato trasferimento al Milan Boniface ha detto: “Non dipendeva da me, loro hanno deciso di non andare avanti. Ho una forte mentalità: succede, va bene così, vado avanti“.

Il classe 2000 per chiudere ha spiegato il perché ha scelto la numero 44: “La 22 è speciale per me, perché ho perso mia madre quel giorno. Così l’ho raddoppiata“.