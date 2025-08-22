Boniface-Milan, oggi ulteriore sessione di esami per completare le visite: i dettagli
Manca ancora una sessione di esami per completare le visite mediche per Boniface al Milan
Victor Boniface è in Italia per diventare un nuovo calciatore del Milan. L’attaccante classe 2000, al Bayer Leverkusen dall’estate 2023, nella giornata di venerdì 22 agosto 2025 ha svolto una prima parte delle visite mediche.
Nella mattinata di sabato 23, invece, sarà il momento della seconda sessione per completare gli accertamenti prima di dirigersi eventualmente a casa Milan e firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.
Se tutto dovesse svolgersi regolarmente, l’attaccante nigeriano potrebbe poi essere già presente a San Siro per l’esordio in campionato del Milan di Max Allegri alle 20.45 a San Siro contro la Cremonese.