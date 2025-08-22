Milan, Boniface è arrivato alla Madonnina le visite mediche | FOTO e VIDEO
Nel pomeriggio di oggi, 22 agosto, Boniface è arrivato a Milano: ora in programma ci sono le visite mediche
È arrivato pochi minuti fa a Milano Victor Boniface. Il centravanti nigeriano si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan.
Il classe 2000 arriva dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro.
Adesso sono in programma le visite mediche per Victor Boniface.
Boniface e l’Al Nassr
Boniface nella scorsa finestra di calciomercato di gennaio era stato vicinissimo al trasferimento in Arabia. Il centravanti nigeriano, infatti, era pronto a passare all’Al Nassr.
Alla fine il club in cui gioca Cristiano Ronaldo decise di virare su Duran e non prendere più il classe 2000. Una scelta tecnica e non per motivazioni fisiche.
