Pisa, c’è l’accordo con l’Atalanta per Bonfanti
Accordo raggiunto tra Pisa e Atalanta per Giovanni Bonfanti: le ultime
Il Pisa di Gilardino si prepara a riabbracciare Giovanni Bonfanti: accordo raggiunto con l’Atalanta.
Ora il difensore classe 2003 si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il suo contratto con il club toscano.
Nella stagione 2024/25 di Serie B, il calciatore ha disputato 21 partite con il Pisa, di cui 20 da titolare.
Bonfanti ha servito anche un assist, nella vittoria di metà settembre per 2-3 contro la Salernitana di Martusciello.