Questo sito contribuisce all'audience di

Pisa, c’è l’accordo con l’Atalanta per Bonfanti

Gianluca Di Marzio 1 Settembre 2025
Giovanni Bonfanti (IMAGO)

Accordo raggiunto tra Pisa e Atalanta per Giovanni Bonfanti: le ultime

Il Pisa di Gilardino si prepara a riabbracciare Giovanni Bonfanti: accordo raggiunto con l’Atalanta.

Ora il difensore classe 2003 si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il suo contratto con il club toscano.

Nella stagione 2024/25 di Serie B, il calciatore ha disputato 21 partite con il Pisa, di cui 20 da titolare.

Bonfanti ha servito anche un assist, nella vittoria di metà settembre per 2-3 contro la Salernitana di Martusciello.