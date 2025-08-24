Dall’Arechi a San Siro: Bonazzoli l’ha (ri)fatto in rovesciata al Milan

Nel successo per 2-1 della Cremonese c’è in copertina Federico Bonazzoli che dopo più di due anni ha segnato di nuovo in rovesciata al Milan.

La Cremonese ritorna in Serie A come meglio non avrebbe potuto e davanti ai 75 000 di San Siro porta a casa una vittoria preziosissima. A due anni di distanza dall’ultima partita giocata nella massima serie i grigiorossi hanno inaugurato il proprio campionato battendo il Milan di Massimiliano Allegri.

Un primo tempo di grande livello della Cremonese che ha trovato il vantaggio con il colpo di testa al 28′ di Federico Baschirotto al ritorno in grigiorosso dopo 10 anni dall’ultima volta, nella quale non aveva mai esordito con la prima squadra.

Il Milan, però, pareggia praticamente allo scadere della prima frazione grazie a Pavlovic che sfrutta un’azione iniziata dalla caduta di Zerbin che lascia la Cremonese scoperta sulla sinistra.

Nel secondo tempo, però, ecco la storia che si ripete. Ad aggiungere il suo nome al tabellino dei marcatori è di nuovo Federico, ma questa volta si tratta di Bonazzoli. Cresciuto nell’Inter e capace di segnare gol come questi ai rossoneri, ecco perché.

Bonazzoli contro il Milan: una storia di acrobazie

Il minuto è il 61. Pezzella guadagna il fondo del campo e disegna un cross con il suo piede mancino. In area di rigore sono in diversi con la maglia bianca (quella utilizzata per le trasferte dalla Cremonese), tra cui Okereke, Zerbin e lo stesso Baschirotto che già aveva colpito in maniera vincente nel primo tempo. Qualcosa, però, lascia pensare che non la prenderà nessuno di questi, ma di nuovo lui ed esattamente nella stessa maniera.

Il pallone lo impatta Federico Bonazzoli, che in semi rovesciata riporta in vantaggio la Cremonese. Un esito che fin da subito assomiglia a un déjà-vu. Per spiegare il motivo dobbiamo tornare a un altro sabato sera in cui Bonazzoli vestiva la maglia della Salernitana e affrontava proprio il Milan. Il giorno è il 19 febbraio del 2022 e la partita è Salernitana-Milan. La trama è la stessa: al gol dei rossoneri segue quello in rovesciata del classe 1997 cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Un’abitudine che ha fatto sua ed è tornato a mostrare nella serata di ieri. In quella stagione la Salernitana si salvò e il Milan vinse il campionato. Difficile dire la Cremonese resterà in Serie A e i rossoneri vinceranno il tricolore ma di certo, quando Bonazzoli vede rossonero, l’esito di un ipotetico cross in area di rigore è già scritto nella storia.