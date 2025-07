Martin Vitik si presenta: le prime parole in conferenza stampa del nuovo difensore del Bologna, ufficializzato nei giorni scorsi

Martin Vitik è diventato un nuovo giocatore del Bologna già da alcuni giorni. Il difensore classe 2003 si è trasferito dallo Sparta Praga, club con cui è cresciuto sin dal settore giovanile.

Dopo l’arrivo e la presentazione di Immobile, nella giornata di oggi – 15 luglio – anche Vitik rilascerà le prime dichiarazioni come nuovo giocatore rossoblù.

Il difensore è alla prima esperienza in Italia, e si tratta del secondo giocatore ceco nella storia del Bologna, dopo Ladislav Krejčí.

Vitik è stato prima presentato dal ds del Bologna Di Vaio: “È un ragazzo che seguivamo da un anno, poi ha deciso di rimanere dopo che lo Sparta Praga ha conquistato l’accesso alla Champions League. Eravamo rimasti in contatto, ed era pronto a lasciare il suo club dopo essere diventato capitano e dopo aver fatto esperienza in Nazionale e in Europa. Siamo felici che sia arrivato e mi auguro possa fare una grande parte di carriera qui da noi“.

Bologna, Vitik: “Il club mi ha mostrato che mi voleva in tutti i modi”

Vitik ha esordito così: “Ho parlato con Krejčí, mi ha detto solo cose positive del club e del clima all’interno della città e della squadra. I tifosi mi hanno già fatto sentire a casa. Il Bologna mi ha dimostrato che mi voleva in tutti i modi, mi hanno spiegato tutto nei minimi dettagli. L’ultima stagione non è stata facile per me e lo Sparta Praga. È stata la stagione che mi ha dato di più perché ho imparato a giocare di più sotto pressione. Mi sento più forte sia tecnicamente che umanamente“.

Ha proseguito parlando della nuova esperienza in Serie A e del percorso con lo Sparta Praga : “Mi aspetto tanta pressione, sono abituato a questo clima perché ho giocato con il club più importante del mio paese da quando ho 17 anni. Il mio modello è sicuramente Virgil Van Dijk, per gli attaccanti non c’è un giocatore che aspetto di affrontare in particolare. stata una tappa fondamentale, forse la più importante. È stata un’ottima palestra, inoltre anche diversi giocatori del Bologna hanno avuto esperienza in questa competizione e sarà importante per noi”.

Bologna, le parole di Vitik in conferenza stampa

Il nuovo difensore rossoblù ha parlato anche di Champions League ed Europa League, oltre che dei primi colloqui con Italiano: “C’è una grande differenza, però l’Europa League è una competizione di alto livello. Il calendario non sarà facile ma ci sarà uno staff che ci aiuterà in ogni aspetto. Ho già parlato con il mister, mi piace tanto il suo modo di giocare offensivo, non vedo l’ora di mettermi a disposizione“.

Ha concluso parlando della scelta del numero di maglia e del suo ruolo: “Il mio ruolo implica che devo comunicare tanto con i miei compagni, la squadra mi sta aiutando con la lingua. Leader difensivo? Non mi interessa al momento. Il 41? Semplicemente è il numero che avevo prima allo Sparta Praga“.