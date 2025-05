Bologna, nuovo incontro con gli agenti di Italiano: manca ancora l’accordo per il rinnovo

Nuovo incontro tra il Bologna e l’entourage di Vincenzo Italiano. Le parti non hanno ancora trovato l’accordo e il Milan resta alla finestra

Nuovo incontro tra il Bologna e gli agenti di Vincenzo Italiano. Oggi, 26 maggio, il club rossoblù ha incontrato l’entourage dell’allenatore. Il meeting odierno non è stato decisivo per il futuro dell’ex Fiorentina al Dall’Ara.

Le parti non hanno ancora trovato la quadra totale. Il discorso tra il club e l’allenatore non riguarda solo la parte economica. In settimana il Bologna e Italiano avranno un nuovo incontro. Intanto, il Milan monitora la situazione e resta alla finestra.

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato la priorità data dall’allenatore al club emiliano. Vincenzo Italiano vuole essere riconoscente con la società rossoblù con cui ha vinto la Coppa Italia lo scorso 14 maggio 2025.

Il Milan osserva la situazione. Oggi, 26 maggio, i rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo di Igli Tare. L’ex Lazio è il nuovo direttore sportivo del club.

La stagione del Bologna

Il Bologna è reduce da una stagione positiva. I rossoblù, sotto la guida di Vincenzo Italiano, hanno vinto la Coppa Italia battendo il Milan in finale. In campionato il Bologna ha chiuso al nono posto.

Grazie al successo in coppa, però, gli emiliani si sono qualificati alla prossima Europa League. Un risultato storico per il Bologna, un back-to-back in Europa inaspettato e meritato.