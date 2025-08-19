Ai dettagli finali l’arrivo di Zortea: atteso a Bologna in serata. Mercoledì le visite

Sorpresa a Bologna: siamo ai dettagli finali per l’arrivo di Nadir Zortea per la fascia destra

Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara ad accogliere Nadir Zortea, in arrivo dal Cagliari.

Siamo alle ultimissime fasi della trattativa per il trasferimento del calciatore in Emilia Romagna. I due club stanno sistemando gli ultimissimi dettagli, ma l’operazione si chiuderà sui 7/8 milioni + 2 di bonus.

Zortea è atteso a Bologna già nella serata di martedì 19 agosto, mentre domani si sottoporrà alle visite mediche.

L’esterno destro italiano classe ’99 è reduce da un’ottima stagione con il Cagliari. In 35 partite di Serie A, il calciatore ex Atalanta e Frosinone ha segnato ben 6 gol, oltre ad aver fornito 2 assist ai propri compagni.