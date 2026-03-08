Otto minuti di fuoco nella ripresa di Bologna-Parma: tre gol in pochissimi minuti

Dopo un primo tempo piatto e senza particolari emozioni, il match tra Bologna e Parma si è improvvisamente acceso. Al rientro delle due squadre, è Rowe a trovare la prima rete in Serie A al 49′ del primo tempo.

I rossoblù, così, hanno scavalcato il Milan nella speciale classifica di gol fatti nel primo quarto d’ora della ripresa. Ma il vantaggio è durato poco. Al 53′, infatti, Frese ha trovato il pareggio con un sinistro da fuori area all’angolino.

E ancora, pochi minuti dopo, il Verona completa la rimonta. Ribaltamento di fronte micidiale, con un contropiede che termina con l’assist di Gift Orban per Bowie, che deve solo appoggiare in porta per trovare la sua prima rete.

Alla sua quinta presenza, dunque, il 23enne scozzese sigla il 2-1. Si è chiusa quindi la striscia di imbattibilità del Bologna che, prima dei due gol subiti in appena quattro minuti, durava da ben 442 minuti.