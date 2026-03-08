Bologna-Verona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bologna-Verona, sfida di Serie A in programma al Dall’Ara

Prosegue il programma della giornata di Serie A con la sfida tra Bologna e Verona, due squadre che vivono momenti opposti della stagione. I rossoblù cercano continuità per restare agganciati alla corsa europea, mentre i gialloblù inseguono punti pesantissimi per tenere viva la speranza salvezza.

La squadra di Vincenzo Italiano si presenta all’appuntamento nel suo miglior momento del 2026: dopo un avvio complicato, il Bologna ha infilato cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe, centrando anche la qualificazione in Europa League. I rossoblù vanno a caccia del quarto successo di fila in Serie A, traguardo che manca dalla scorsa primavera.

Situazione opposta per il Verona, ultimo in classifica e reduce da un lungo digiuno di vittorie. I veneti non vincono da metà dicembre e arrivano da un’altra sconfitta dolorosa, maturata nei minuti finali contro il Napoli. La difesa resta il principale problema, con il maggior numero di gol subiti in campionato.

Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori, con le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Verona

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Bernardeschi, Casale, Lykogiannis, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Oyegoke; Frese, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. Allenatore: Paolo Sammarco

A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Belghali, Sarr, Suslov, Mosquera, Niasse, Aguiar, Cham, Elmusrati.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Bologna e Verona sarà trasmessa in diretta su DAZN e disponibile anche in streaming sull’app della piattaforma per dispositivi mobili.