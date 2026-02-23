Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna-Udinese, rigore per i rossoblù dopo un check del VAR

Redazione 23 Febbraio 2026
Il contatto fra Castro e Karlstrom
L’arbitro Marcenaro assegna un rigore nel corso del secondo tempo al Bologna, dopo aver inizialmente fischiato punizione dal limite: Bologna in vantaggio

Il Bologna passa in vantaggio grazie al rigore realizzato dal numero 10 rossoblù Federico Bernardeschi. Inizialmente, l’arbitro aveva assegnato un calcio di punizione dal limite a seguito del contatto fra Castro e Karlstrom.

Dopo il silent check del VAR, Marcenaro ha corretto la propria decisione assegnando il tiro dagli 11 metri ai padroni di casa. Il contatto, infatti, era iniziato in area di rigore.

Questo l’annuncio del direttore di gara:”A seguito di revisione, il fallo commesso dal numero 8 dell’Udinese avviene all’interno dell’area di rigore. Decisione finale: calcio di rigore