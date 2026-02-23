Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali

Santiago Castro, attaccante del Bologna – IMAGO

Le formazioni ufficiali scelte da Italiano e Runjaic per Bologna-Udinese, sfida che chiude la 26ª giornata di Serie A

La 26ª giornata di Serie A si chiude allo stadio Dall’Ara, dove si affrontano un Bologna e un Udinese in cerca di conferme.

I rossoblù sono riusciti a ritrovare il sorriso grazie ai due successi consecutivi tra campionato ed Europa League, e con altri tre punti oggi potrebbero riavvicinarsi alla zona Europa – prima di tornare a pensare al Brann.

Di contro, invece, i friulani hanno bisogno di ritrovare sé stessi dopo le due sconfitte di fila arrivate contro Lecce e Sassuolo, in modo da poter consolidare la propria posizione di classifica.

A poco meno di un’ora dal match, sono state rese note le formazioni ufficiali scelte da Italiano e Runjaic.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; João Mário, Vitík, Lucumí, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Moro, Bernardeschi, Casale, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. Allenatore: Vincenzo Italiano.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlačić, Camara, Ekkelenkamp, Miller. Allenatore: Kosta Runjaić.

Nicolò Zaniolo dopo il suo gol con l’Udinese al Torino (IMAGO)

Dove vedere Bologna-Udinese in tv e in streaming

La partita tra Bologna e Udinese, in programma alle 20.45 allo stadio Dall’Ara e valida per la 26ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e Dazn.

Per quanto riguarda il primo, i canali dedicati saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.