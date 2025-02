Le parole di Davide Vagnati sul futuro di Ivan Ilic

Il responsabile dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita contro la gara contro il Bologna.

“Dobbiamo switchare subito perché ogni partita ha una storia sé. Dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità perché non ci sentiamo inferiori al Bologna”, ha esordito Vagnati.

Paolo Vanoli ha deciso di schierare dal primo minuto per la prima volta in maglia granata Cesare Casadei e proprio sul romagnolo si è espresso Vagnati nel pre gara.

“Casadei è un giocatore di grande talento, deve stare tranquillo e lavorare. Ci mette sempre l’anima in allenamento e solo così si può crescere. I giudizi a un calciatore non si danno in una sola gara ma a fine campionato”, ha sottolineato il direttore.

Le parole di Vagnati su Ilic

In chiusura, il responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati ha parlato della situazione che riguarda il futuro di Ivan Ilic, sul quale c’è lo Spartak Mosca (con il mercato che chiude a fine febbraio).

“È un giocatore forte, ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo fatto un acquisto tempo fa per una cifra importante. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni, se rimane con noi sarebbe un rinforzo importante e saremmo molto contenti”, ha dichiarato Vagnati.

