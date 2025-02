Le scelte ufficiali di Italiano e Vanoli per la partita del Dall’Ara

Nella serata di San Valentino, Bologna-Torino aprirà la 25esima giornata del campionato italiano.

Match in programma alle ore 20.45, nella cornice dello stadio Dall’Ara di Bologna.

Il club rossoblù, attualmente a quota 38 punti e a +10 dai granata, è alla ricerca del successo nelle ultime 6 gare.

Dall’altra parte, il Torino arriva dall’ultimo pareggio casalingo per 1-1 contro il Genoa che coincide con il settimo risultato utile consecutivo.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

Bologna-Torino, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, Calabria, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi. De Silvestri, Fabbian.

TORINO: (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Sanabria, Elmas, Pedersen, Salama, Dembele, Biraghi, Gineitis, Dalla Vecchia.

Bologna-Torino, dove vedere in TV e streaming

Il match tra Bologna e Torino, valido per la 25esima giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 è visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN, o sul canale 214 di Sky per gli abbonati DAZN.

Sarà inoltre possibile vedere la gara in streaming tramite l’app DAZN.

