Bologna-Torino, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bologna-Torino: le scelte di Italiano e Baroni.

Dopo l’emozionante pareggio della scorsa stagione, Bologna e Torino tornano ad affrontarsi allo Stadio Renato Dall’Ara in questa nona giornata di Serie A.

Una sfida tra due squadre in buona forma: i rossoblù arrivano da sei risultati utili consecutivi, mentre i granata puntano alla terza vittoria di fila in campionato, traguardo che non raggiungono dal 2018/19.

Il Bologna ritrova finalmente il proprio pubblico dopo tre trasferte consecutive e cercherà di prolungare la striscia perfetta in casa, dove ha vinto tutte e tre le gare di campionato disputate finora, subendo un solo gol. Il Torino, invece, proverà a migliorare il proprio rendimento esterno: nelle ultime quattro trasferte ha ottenuto una sola vittoria, ma resta solido grazie alla continuità mostrata nelle ultime settimane.

Di seguito, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la gara in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitík, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripán, Saúl Coco; Pedersen, Casadei, Ilić, Gineitis, Lazaro; Ngonge, Adams. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere Bologna-Torino in TV e streaming

La partita tra Bologna e Torino, valida per la nona giornata di Serie A e in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Renato Dall’Ara, sarà visibile in diretta tv su DAZN. Inoltre, il match sarà disponibile anche in streaming sulla stessa piattaforma.