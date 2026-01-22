Bologna, ufficiale l’arrivo di Simon Sohm
Ora è ufficiale: Simon Sohm è un nuovo giocatore del Bologna.
Il Bologna accoglie ufficialmente Simon Sohm, secondo arrivo in casa rossoblù dopo Eivind Helland.
Il centrocampista, prelevato dalla Fiorentina con Fabbian che ha fatto il percorso inverso, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni di euro.
Il comunicato ufficiale arriva dai profili social del club rossoblù: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva“.