Bologna, ufficiale il rinnovo di Skorupski fino al 2027
Continua l’avventura di Skorupski con la maglia del Bologna: ufficiale il rinnovo del portiere polacco fino al 2027
Il futuro della porta del Bologna passa ancora per Lukasz Skorupski: è ufficiale il rinnovo del portiere polacco fino al 2027. Il classe ’91, tra i grandi protagonisti della vittoria della Coppa Italia nella passata stagione, ha collezionato complessivamente 260 presenze con i rossoblù, diventando protagonista sin dal suo arrivo nel 2018. Di seguito il comunicato del club rossoblù.
“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Lukasz Skorupski per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027“.