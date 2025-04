Il Bologna vola negli scontri diretti: un punto di forza nella corsa Champions League

Il Bologna si dimostra notevole negli scontri diretti, uno dei principali punti di forza della squadra di Vincenzo Italiano

Il successo maturato all’ultimo minuto contro l’Inter grazie allo splendido gol di Riccardo Orsolini ha permesso ai rossoblù di agguantare momentaneamente il 4° posto.

In attesa del posticipo Parma-Juventus, i ragazzi di Vincenzo Italiano si godono una posizione che garantirebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Un traguardo nel quale tutta la città continua a credere viste le prestazioni entusiasmanti espresse dalla squadra specialmente nei match di cartello.

Il Bologna, infatti, vanta un andamento di tutto rispetto nei cosiddetti scontri diretti, nei quali ha dimostrato una crescita tra il girone d’andata e quello di ritorno.

Lo score del girone d’andata

Il campionato 2024/2025 del Bologna non era iniziato nel migliore dei modi. Complice il cambio d’allenatore avvenuto in estate, la rosa ha impiegato un paio di mesi ad assimilare i concetti tattici di Vincenzo Italiano. Lo dimostrano le difficoltà della fase campionato della Champions League, tuttavia conclusa in crescendo.

E una volta di più lo testimonia l’andamento negli scontri diretti, in cui il Bologna ha mostrato un’evoluzione tra girone d’andata e di ritorno. Difatti, nella prima metà di campionato ha raccolto 12 punti nei big match. Due sconfitte contro Napoli e Lazio, tre pareggi contro Atalanta, Juventus e Inter, tre vittorie contro Milan, Roma e Fiorentina.

Nicolò Cambiaghi, Bologna (Imago)

Bologna, girone di ritorno in crescita: il dato negli scontri diretti

La premessa recita che nel segmento conclusivo di campionato il calendario dei rossoblù prevede altri tre big match consecutivi contro Juventus, Milan e Fiorentina, fra la 35ª e la 37ª giornata. Ad ogni modo, gli 8 punti conquistati nei cinque incontri già disputati, rendono potenzialmente più alta la quota raccolta nel girone di ritorno.

Solo una sconfitta (2-0 con l’Atalanta) nelle partite di alta classifica, alle quali si aggiungono due pareggi contro Roma (2-2) e Napoli (1-1) e due vittorie contro Lazio (5-0) e Inter (1-0). Ma c’è di più: Freuler e compagni non hanno mai perso nel 2025 al Renato Dall’Ara, dove affronteranno ancora Juventus e Genoa. Un bottino che permette di sognare la Champions League, in attesa di domenica 4 maggio quando la sfida casalinga ai bianconeri di Tudor potrebbe rivelarsi a tutti gli effetti un “dentro o fuori” per il 4° posto.