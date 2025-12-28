Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Italiano e Grosso sui 22 titolari che scenderanno in campo per Bologna-Sassuolo

Bologna e Sassuolo stanno per scendere in campo in questa penultima partita della 17a giornata di Serie A.

La squadra di Vincenzo Italiano ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro il Napoli.

Anche la squadra di Fabio Grosso è alla ricerca di punti dopo la sconfitta casalinga contro il Torino nell’ultima giornata.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori sui 22 titolari che scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Rowe, Fabbian, Orsolini; Dallinga.

Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Tomasevic, Freuler, Ferguson, Sulemana, Odgaard, Dominguez, Castro Immobile.

Sassuolo (4-3-3): Muric, Cande, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Koné, Matic, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Volpato.

Allenatore: Fabio Grosso

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Odenthal, Lipani, Pierini, Vranckx, Skjellerup, Iannoni, Fadera, Moro, Cheddira.

Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv e streaming

Bologna e Sassuolo scenderanno in campo alle ore 18:00 presso lo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. La partita sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire la partita sull’app di Dazn, su Sky Go e su Now Tv.