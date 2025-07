Beukema saluta Bologna: “Ho vissuto uno dei periodi più belli della mia vita”

Sam Beukema saluta il Bologna dopo 2 anni: il messaggio del difensore

A distanza di 2 anni dal suo arrivo a Bologna, Sam Beukema saluta la città e si trasferisce al Napoli.

Prima di cominciare questa nuova esperienza con i Campioni d’Italia in carica, il difensore olandese classe 1998 ha mandato un messaggio a tutto il mondo Bologna: “Cari Rossoblu, prima di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera, sento il dovere di rivolgervi qualche parola. Lasciarsi non è mai semplice, ma credo sia il momento giusto per affrontare una nuova sfida che possa farmi crescere ulteriormente come calciatore e come persona. Ringrazio il Bologna FC per permettermi di fare questo passo in un momento determinante della mia carriera“.

Sugli ultimi anni in rossoblu: “Negli ultimi due anni ho vissuto uno dei periodi più belli, non solo della mia carriera ma anche della mia vita. A voi tifosi va un grazie speciale: siete stati parte di questo sogno, avete reso indimenticabile ogni momento e il vostro sostegno mi ha spinto a dare sempre il massimo“.

Ha proseguito: “Desidero ringraziare di cuore tutti i compagni di squadra, gli allenatori – mister Motta prima e mister Italiano poi – e tutto lo staff tecnico per il supporto, la fiducia e gli insegnamenti ricevuti. Un grazie sincero va anche a tutti i professionisti che lavorano ogni giorno dietro le quinte: fisioterapisti, magazzinieri, cuochi. Grazie mille per la vostra disponibilità e professionalità“.

Bologna, il saluto di Beukema

Il messaggio di Beukema: “Un ringraziamento speciale va anche alla dirigenza del Bologna, al Presidente Joey Saputo, all’Amministratore Delegato Claudio Fenucci, al Direttore Sportivo Marco Di Vaio e al Direttore dell’Area Tecnica Giovanni Sartori e a tutta la società per aver creduto in me sin dal primo giorno, e per avermi dato l’opportunità di crescere in un ambiente come Bologna“.

Ha concluso: “Come ho spesso ripetuto nel corso della stagione, in modo sentito e sincero, vivere e rappresentare i valori e colori di Bologna per me è stato un onore. Oggi sento di dover cogliere un’opportunità importante per la mia carriera e spero che possiate comprendere questa scelta. Porterò sempre con me l’affetto e i ricordi di questi anni. Sono certo che questo club continuerà a ottenere successi in campo e a farvi sentire orgogliosi. Un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni, all’allenatore, ai dirigenti e a tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia per la prossima stagione. Con gratitudine, Sam Beukema“.