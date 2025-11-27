Bologna-Salisburgo, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Italiano e Letsch per la gara di Europa League tra Bologna e Salisburgo

Il Bologna affronta la quinta giornata di Europa League: i rossoblù ospitano il Salisburgo al Dall’Ara.

Gli uomini di Italiano vengono da un momento positivo in campionato, con tre vittorie consecutive, mentre in Europa sono al momento fuori dalla zona di qualificazione, e dunque puntano alla seconda vittoria nella competizione.

Dall’altra parte, il Salisburgo si trova a -1 proprio dai rossoblù e fin qui ha vinto solo il match contro i Go Ahead Eagles, perdendo gli altri tre.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Salisburgo

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Dallinga. All. Italiano

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Latner; Gadou, Rasmussen, Terzic; Yeo, Bidstrup, Diabate, Bischoff; Baidoo, Vertessen. All. Letsch

Dove vedere Bologna-Salisburgo in tv e in streaming

Bologna e Salisburgo si affrontano giovedì 27 novembre alle 20:45 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.